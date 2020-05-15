Piden ayudas para vendedores informales

Bucaramanga

A través de su cuenta de twitter el alcalde de Bucaramanga, Juan Carlos Cárdenas, informó que solicitó al Gobierno Nacional ayudas para una población desprotegida de la ciudad, los vendedores informales.

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Dado que estas personas no se ven favorecidas de las ayudas del Gobierno por no tener empresas legalmente constituidas, señaló el alcalde que se deben apoyar para que cumplan con el aislamiento.

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Los vendedores informales representan el 57% de la fuerza laboral en Bucaramanga. "Debemos garantizar su seguridad alimentaria y mantener la disciplina social que hasta ahora hemos tenido", dice el comunicado.

Precisamente, los vendedores ambulantes ya han realizado protestas solicitando una respuesta de la Alcaldía ante su difícil situación económica.