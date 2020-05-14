Policía convirtió patrulla en Uber intermunicipal

Bucaramanga

Carlos José Díaz Quintero, alcalde de San Joaquín, Santander denunció que una camioneta de la policía nacional se convirtió por momentos en una especie de Uber de servicio intermunicipal.

El mandatario asegura que los policías pidieron plata para combustible y se fueron a San Gil; su propósito era comprar algunos insumos, pero terminaron sacando de San Joaquín a la ex alcaldesa Sandra Mireya Estupiñán Serrano.

“En plena época de confinamiento, la señora Estupiñán terminó volándose del pueblo para llegar hasta el municipio de San Gil a recibir unos mercados de parte del senador Jaime Durán Barrera” asegura Óscar Jahir Hernández, apoderado del alcalde.

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Los hechos ocurrieron el pasado 10 de abril cuando el encargado del comando de policía de San Joaquín le solicitó a la administración municipal 10 galones de combustible para la camioneta de placas BWY-252 de Bogotá, identificada con el número interno 32-0358, de propiedad de la policía nacional, con el fin de poderse trasladar hasta el municipio de San Gil a recoger combustible para los demás vehículos adscritos al comando.

“La sorpresa para el alcalde del municipio se dio a las 2:30 p.m. cuando las funcionarias encargadas del puesto de control de acceso al municipio, Sonia Aguilar y Dayana Saavedra, lo llamaron para decirle que la patrulla acababa de regresar con la exmandataria a bordo y que la parte trasera de la camioneta estaba llena de bolsas de mercados con una consigna que no deja de ser irónica para el presente caso: “#Seamos Solidarios #Quédate en casa”, asegura el abogado.

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El jurista afirma que “una fotografía da cuenta de la señora Sandra Mireya montada en el platón de la patrulla descargando las bolsas de mercado de un camión de remesas de la empresa Cootrasangil con la compañía de Fabián Andrés Vargas Porras, ex precandidato a la alcaldía de San Gil y hoy en día secretario de vivienda departamental de Santander en el gobierno de Mauricio Aguilar”.

Por estos hechos, el alcalde le pidió al comandante de la Policía en Santander cambiar a todos los miembros de la institución.