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11 ago 2026 Actualizado 00:13

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ECONOMÍA

Hoy, plantón del sector calzado en el centro de Bucaramanga

Los afectados denuncia que no hay concordancia entre la Alcaldía y la Policía con los permisos de los empresarios.

Hoy, plantón del sector calzado en el centro de Bucaramanga

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De aproximadamente 3.500 empresas que laboran en el calzado solo cerca de 70 se han activado luego de que el gobierno permitiera activar este sector económico en medio de la cuarentena.

Gobierno autorizó a El Socorro para levantar aislamiento preventivo

David Rodríguez, dijo que estuvieron en conversaciones con la Alcaldía de Bucaramanga pero no hubo solución y por eso organizaron un plantón para hoy a las 9 de la mañana en el centro de la ciudad en la plaza Luís Carlos Galán Sarmiento. 

Patentan máquina para que personas puedan volver a caminar

En el plantón se darán a conocer las propuestas que tiene este gremio para que las autoridades accedan a apoyarlos en medio de la crisis que cerca de 40 mil personas  entre peleteros sueleros , vendededores, viven de esta economía. 

 

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