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11 ago 2026 Actualizado 00:13

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Ante casos importados de covid-19, intensifican puestos de control

La Secretaría del Interior de Santander anunció que se instalaron más de una docena en cerca de 20 municipios.

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Luego de que al departamento llegaran dos hombres con coronavirus y burlaran la seguridad sanitaria, la Gobernación de Santander reforzó hoy el control con la instalación de más de una decena de puestos móviles

Lea también: Gobierno autorizó a El Socorro para levantar aislamiento preventivo

El secretario del Interior, Camilo Arenas indicó que se identificaron las vías principales del departamento por donde más transitan los vehículos de las empresas que reactivaron sus actividades y vienen de otros departamentos.

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 "Con todo el cuerpo de policía de carretera estamos custodiando el tránsito. Estamos haciendo controles en 10 ejes viales y hemos instalado puestos de control en San Gil, Socorro, Barbosa, Málaga, Vélez, Sabana de Torres, Cimitarra, San Vicente de Chucurí,  Matanza, Charalá, Barrancabermeja y un puesto grande en la carretera que de Puente Nacional conduce a Bucaramanga.

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Durante la reactivación del sector productivo Santander tiene activas más de 8 mil empresas con 69 mil trabajadores que han podido salir.

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