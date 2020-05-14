Bucaramanga

Luego de que al departamento llegaran dos hombres con coronavirus y burlaran la seguridad sanitaria, la Gobernación de Santander reforzó hoy el control con la instalación de más de una decena de puestos móviles.

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El secretario del Interior, Camilo Arenas indicó que se identificaron las vías principales del departamento por donde más transitan los vehículos de las empresas que reactivaron sus actividades y vienen de otros departamentos.

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"Con todo el cuerpo de policía de carretera estamos custodiando el tránsito. Estamos haciendo controles en 10 ejes viales y hemos instalado puestos de control en San Gil, Socorro, Barbosa, Málaga, Vélez, Sabana de Torres, Cimitarra, San Vicente de Chucurí, Matanza, Charalá, Barrancabermeja y un puesto grande en la carretera que de Puente Nacional conduce a Bucaramanga.

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Durante la reactivación del sector productivo Santander tiene activas más de 8 mil empresas con 69 mil trabajadores que han podido salir.