Modifican horarios para hacer deporte al aire libre en Dosquebradas

Con el objetivo de brindar mejores opciones para los habitantes del municipio industrial, la administración local decidió cambiar los horarios que se tenían establecidos desde el pasado 27 de abril. Así las cosas, ya no será en la mañana para los hombres y en la tarde para las mujeres; ahora, todas las personas mayores de 18 y menores de 60 años de edad podrán ejercitarse, individualmente, entre las 5:00 a.m. y las 7:00 a.m.

Así lo confirmó el alcalde de Dosquebradas, Diego Ramos, aclarando que se debe respetar el lapso de una hora de ejercicio por día.

"Supimos escuchar y cambiamos el decreto de 5:00 a 7:00 a.m. como lo dice el Gobierno Nacional, pero no es que puedan hacer deporte las dos horas, no; lo dejamos abierto durante las dos horas pero solo se permite una hora por ciudadano guardando el distanciamiento y el pico y cédula que le corresponde a los hombres y mujeres", confirmó el alcalde Ramos.

Por su parte, los ciudadanos que desean montar bicicleta podrán hacerlo en los sectores rurales, sin restricción de horario, siempre y cuando cumplan con las medidas de bioseguridad determinadas por el Gobierno Nacional.

Es importante resaltar que las mujeres de Dosquebradas pueden ejercitarse los martes, jueves y sábado y los hombres tienen la posibilidad de hacerlo los lunes, miércoles y viernes.

