Deserción universitaria en Pereira podría alcanzar el 15 %

El panorama de los estudiantes universitarios se ha vuelto algo agobiante a causa de la crisis generada por la pandemia de coronavirus, situación que se complica un poco más para aquellos estudiantes que realizan carreras netamente presenciales y que poco acercamiento tenían a una educación virtual. Ahora, esto cambió y este tipo de educación se convirtió en algo vital para la enseñanza, lo que ha afectado a muchísimos estudiantes en sus procesos académicos.

Julián David Marulanda, es uno de los estudiantes que se vió afectado de manera repentina por esta cuarentena, como él lo describe fue una caída sin esperarse de una montaña rusa, en donde la educación virtual no puede llenar todas sus expectativas.

Además, señaló que para él no solo se vive una crisis en la educación sino en la parte económica, lo que para el próximo semestre académico puede ser un factor importante para que muchos estudiantes no ingresen.

"El cambio fue drástico en el sentido de que la modificación a la virtual de las materias prácticas hizo que estas perdieron ese rigor académico y de aprendizaje de calidad que se tenía. Si bien la economía está mal, la academia también está un poco grave, no creo que haya muchos estudiantes que se sumen a otro semestre de manera virtual, teniendo en cuenta que a nivel económico las personas no están en la misma posición", señaló.

Pero esta crisis no solo afectó a los estudiantes de los primeros semestres, sino aquellos que se encontraban realizando su práctica académica para culminar sus estudios. Este es el caso de Esteban Ortiz Osorio, quién mencionó que en este momento se encuentra en un limbo, su práctica fue suspendida, no sabe cuándo volverá a retomarla y mucho menos cuándo será su grado.

"Me encontraba haciendo las prácticas cuando empezó la cuarentena, como medida preventiva la empresa en que realizaba las prácticas decidió suspenderlas, han pasado 15 y 15 días hasta la fecha. Ha sido un momento de angustia por qué no sabemos qué va a pasar, si la universidad me va avalar lo que realice, para poder culminar mis estudios y al fin tener mi cartón", mencionó.

Así como estos estudiantes hay muchísimos en todo el país a los que la educación virtual los sorprendió y no necesariamente de manera positiva.