En cuarentena hay 200 vacantes para trabajar desde casa

Bucaramanga

En plena cuarentena cuando muchas empresas están prescindiendo de personal por la falta de ingresos, el Sena está en la búsqueda de 200 personas para que trabajen desde sus casas.

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Las vacantes son para teleoperadores, quienes serán vinculados con contrato por obra o labor, lo que les da derecho a prestaciones, bonificaciones y comisiones.

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El director del Sena, Orlando Ariza explicó sobre las vacantes, "son labores que se pueden hacer desde la casa, con turnos de 6 horas: puede ser en la mañana, tarde, noche y madrugada. Los interesados se deben postular a través de la Agencia Pública de empleo".

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Los requisitos básicamente es que las personas deben ser técnicos, tecnólogos o bachilleres con mínimo 6 meses de experiencia certificada en Call Center; tener computador con procesador Intel I3, AMD FX 6300 o superiores, con mínimo 4 GB de RAM, y acceso a internet con Ancho de banda mínimo de 30 Mbps.