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11 ago 2026 Actualizado 00:30

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JUDICIAL

El día de las madres más calmado en 18 años

Según la Policía, Bucaramanga registró una de las tasas más bajas de comisión de delitos de alto impacto en el país.

El día de las madres más calmado en 18 años

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Según el general Luis Ernesto García, comandante de la policía metropolitana de Bucaramanga, el fin de semana que terminó fue uno de los más tranquilos en Santander y por supuesto en los cuatro municipios metropolitanos de Bucaramanga, donde todos los delitos bajaron.

VIDEO: Hombre con COVID-19 ingresó sin permiso a Barrancabermeja

Agregó el oficial que estas son cifras muy significativas que este hecho no ocurría en Bucaramanga desde hacía 18 años, en comparación con datos de años anteriores.

Este lunes llegaron 5 mil pruebas rápidas

Este fin de semana que terminó hubo en Bucaramanga un solo homicidio y se reportaron 593 riñas, numero bastante bajo, teniendo en cuenta que en épocas pasadas las riñas llegaban a las tres mil con muertos y muchos heridos.

Este hecho se presenta en el cumplimiento de cuarentena por pandemia de coronavirus .

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