No reportan afectaciones tras sismo en Santander
El epicentro fue Los Santos, con una magnitud de 4.6 y una profundidad de 145 kilómetros.
Bucaramanga
Un sismo de magnitud de 4.6 despertó a las 01:48 de la mañana a los santandereanos.
El movimiento telúrico tuvo epicentro en Los Santos y según el último reporte del Servicio Geológico con una profundidad de 145 kilómetros.
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En el último barrido de las autoridades de gestión del riesgo de Santander no se reportaron afectaciones estructurales o heridos tras este fenómeno. Así lo indicó el director César García.
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Sin embargo, teniendo en cuenta la hora del temblor las entidades de socorro volverán hacer una revisión y verificarán desde muy temprano el estado actual de los municipios.
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Este fenómeno se sintió en departamentos como Antioquia, Boyacá, Cundinamarca, Norte de Santander, Bolívar, Tolima y Caldas.