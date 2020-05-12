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11 ago 2026 Actualizado 00:13

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SISMO

No reportan afectaciones tras sismo en Santander

El epicentro fue Los Santos, con una magnitud de 4.6 y una profundidad de 145 kilómetros.

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Un sismo de magnitud de 4.6 despertó a las 01:48 de la mañana a los santandereanos. 

El movimiento telúrico tuvo epicentro en Los Santos y según el último reporte del Servicio Geológico con una profundidad de 145 kilómetros. 

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En el último barrido de las autoridades de gestión del riesgo de Santander no se reportaron afectaciones estructurales o heridos tras este fenómeno. Así lo indicó el director César García. 

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Sin embargo, teniendo en cuenta la hora del temblor las entidades de socorro volverán hacer una revisión y verificarán desde muy temprano el estado actual de los municipios.  

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Este fenómeno se sintió en departamentos como Antioquia, Boyacá, Cundinamarca, Norte de Santander, Bolívar, Tolima y Caldas.

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