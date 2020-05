Día de la madre de una enfermera en el hospital San Rafael de Tunja

Luz Mery Cipagaüta Vargas, es enfermera jefe del hospital San Rafael de Tunja,lleva laborado 20 años en el sector de la salud, tiene dos hijos y el día de la madre, se la pasó 12 horas atendiendo pacientes, aunque en la capital boyacense no hay casos de Covid-19, si tiene que estar alerta.





Cuenta que entra a las siete de la mañana y sale casi a las ocho de la noche. “Recibo el turno, comienzo a mirar cómo estuvieron los pacientes en las horas de la noche y qué diagnóstico tienen”, explica doña Luz Mery.

Su labor no para, es como una hormiguita, pues después de terminar un ejercicio, debe cumplir con otro, como exámenes médicos, diagnósticos, ir a los laboratorios y hasta ayudar a tomar decisiones sobre el estado de los pacientes.

Como si fuera poco, en los 20 años que lleva de profesión, debe aplicar algo de piscología. “Le damos ánimos a todos los pacientes por la situación que están pasando”.

Luz Mery cuenta con una familia que la consiente y recuerda que antes de salir le dieron un detalle: “Mis hijos muy hermosos y maravillosos junto con mi esposo me tenían un ponqué que compartimos en paz, tranquilidad y armonía”.

Sin embargo, su día continúa en el hospital que tiene un movimiento, según ella, bastante alto. “Se pasa revista, curaciones, procedimientos especiales, tomar muestras y electrocardiogramas”.

Luz Mary, le preocupa que se reactiven 11 sectores más de la economía, en medio de una enfermedad que es una amenaza para las personas, por eso pide a los boyacenses tomar las medidas y no relajarse.

“No es que nos den la libertad y el virus se fue; no nos debemos confiar porque en verdad todos lo podemos llevar en el cuerpo, en la ropa y si no nos lavamos las manos y cogemos a nuestros hijos, esposos y padres podemos impregnarles el virus, esto no espera, no es un juego”, dice Luz Mery que, al final la jornada entrega su balance: “Gracias a Dios estuvo tranquilo el turno”.

Los médicos han insistido la COVID-19 no es una simple gripa, por eso se deben poner tapabocas y tener en cuenta las campañas de las alcaldías y la Gobernación de Boyacá.