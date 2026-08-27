A un día de cierre, MinCiencias revoca convocatoria ¿qué pasará con quienes ya se habían registrado?

El Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación revocó la convocatoria denominada “Fortalecimiento de Capacidades Nacionales para la Soberanía Sanitaria de Colombia”, que contemplaba recursos por 109.000 millones de pesos para financiar proyectos de investigación, desarrollo tecnológico e innovación en salud.

La decisión quedó establecida en la Resolución 0813 del 26 de agosto de 2026, que revoca la Resolución 0670 del 15 de julio y declara la terminación anticipada de la convocatoria.

¿Por qué la cancelaron?

La principal razón expuesta por MinCiencias está relacionada con el terremoto del 10 de agosto y la posterior declaratoria de desastre nacional y emergencia económica, social y ecológica.

Según la entidad, el terremoto generó afectaciones en varias de las instituciones que podían participar en la convocatoria y cambió las condiciones bajo las cuales había sido diseñado el proceso. Al 25 de agosto, el Ministerio había identificado 55 peticiones relacionadas con la convocatoria, entre ellas solicitudes de ampliación del plazo y reportes de afectaciones ocasionadas por el terremoto.

MinCiencias concluyó que no bastaba con ampliar el cronograma, porque continuar bajo las condiciones originales podía afectar los principios de igualdad, equidad, imparcialidad y transparencia entre los participantes.

El proceso había sido abierto el 15 de julio y buscaba fortalecer las capacidades nacionales y territoriales para desarrollar investigación y soluciones en salud.

La convocatoria contemplaba financiación para proyectos relacionados con tecnologías estratégicas en salud, enfermedades transmisibles, cáncer, salud mental, enfermedades huérfanas y raras, enfermedades crónicas, modelos de atención para personas mayores y reducción de riesgos asociados al consumo de sustancias psicoactivas, entre otras áreas.

Los recursos, provenientes del Fondo de Investigación en Salud, estaban destinados a financiar entre 36 y 56 proyectos, de acuerdo con las condiciones establecidas en la convocatoria original.

¿Qué pasa con las propuestas que ya se habían presentado?

La resolución aclara que las propuestas que alcanzaron a registrarse no adquieren derecho a financiación, debido a que el proceso todavía no había terminado sus etapas de verificación y evaluación.

Es decir, quienes habían presentado proyectos no tenían garantizados los recursos.

¿Se pierden los $109.000 millones?

No. La resolución establece expresamente que los recursos conservarán su destinación en el Fondo de Investigación en Salud, conforme a las disposiciones presupuestales correspondientes.

Lo que termina es esta convocatoria, no la destinación de los recursos.

¿Por qué llama la atención la fecha?

La convocatoria tenía previsto cerrar el 27 de agosto a las 4:00 de la tarde, pero MinCiencias expidió la resolución que la revoca el día de ayer 26 de agosto, prácticamente un día antes del vencimiento del plazo.

Para ese momento, la entidad ya había recibido las solicitudes de participantes afectados por la emergencia y concluyó que las nuevas circunstancias hacían necesario terminar el proceso, en lugar de simplemente modificar su cronograma.

Con esta decisión, la convocatoria queda sin efecto y los recursos deberán conservar su destinación dentro del Fondo de Investigación en Salud. El siguiente paso será definir bajo qué nuevas condiciones y mediante qué mecanismo se volverán a asignar esos recursos a proyectos de investigación en salud, y si se habilitaría de nuevo en el futuro la convocatoria para la participación de los diferentes proponentes.