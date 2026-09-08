¿Quién era la joven que murió tras la Maratón Medellín por complicaciones de salud?

Medellín

Tras el fallecimiento de Juliana Ávila, la joven de 20 años que sufrió graves complicaciones de salud mientras participaba en la categoría 21K de la Media Maratón de Medellín, se conoció que era novia de Julián, hijo mayor del vicepresidente José Manuel Restrepo.

Juliana murió este 7 de septiembre en el centro médico donde permanecía bajo atención desde el domingo en la mañana, cuando se reportó la emergencia durante la competencia. Pese a la atención médica oportuna, su estado de salud se complicó.

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, confirmó que conocía personalmente a Juliana y manifestó su pesar por lo ocurrido. Según explicó, la joven sufrió tres infartos y requirió tres reanimaciones, además de recibir atención médica y ser atendida posteriormente en el Hospital General de Medellín.

“Yo conocí a Juliana y me da mucha tristeza realmente una actividad tan bonita como la que estábamos, que era la Maratón y la Media Maratón de Medellín, donde ella tenía ese sueño de correrla”, expresó el mandatario local.

Gutiérrez aseguró que estuvo en contacto con la familia de la joven y expresó su solidaridad tanto con sus seres queridos como con el vicepresidente José Manuel Restrepo y su hijo Julián.

Durante la jornada participaron cerca de 30.000 corredores. El mandatario también informó que la otra persona que presentó un percance de salud, recibió atención médica y posteriormente fue dada de alta.