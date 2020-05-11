Entregan elementos de bioseguridad en cárceles de Santander

Bucaramanga

En cárceles como la Modelo en Bucaramanga, Palogordo en Girón, en Barrancabermeja, Málaga, San Vicente de Chucurí , San Gil y Socorro no habían utensilios de protección, y elementos para evitar el contagio del COVID - 19, lo cual ponía en peligro a los funcionarios del Uspec, Inpec y reclusos.

A raíz de esto y por un fallo a favor de una acción de tutela se ordenó realizar un plan de contingencia para los centros carcelarios.

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Camilo arenas, secretario del interior de la región , explicó que ya cada centro carcelario tiene su herramienta de protección.

"Adelantamos una reunión con los directores de las cárceles del área metropolitana y con el Director del Inpec, seccional oriente, para conocer los protocolos de higiene y seguridad que están aplicando estas entidades, apuntándole a procesos prevención. Se entregaron 75 mil tapabocas, 150 mil pares de guantes, 2 mil galones de gel antibacterial, mil galones de alcohol líquido y 3 mil galones de jabón antibacterial”.

Pico y placa no opera si coincide con pico y cédula

Este aporte de prevención también será para la Poilicá de Bucaramanga y Santander en el que incluirá trajes de bioseguridad de tela quirúrgica, gorros quirúrgicos, batas de bioseguridad, gafas de bioseguridad transparentes y caretas de protección.

Fueron 34 . 600 elementos de bioseguridad fueron distribuidos a la fuerza pública en centros carcelarios.