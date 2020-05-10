Prensa escrita: mucha audiencia, pocos ingresos

Bucaramanga

La salida de César Almeyda, 'Kékar', uno de los caricaturistas más importantes del país y de otros dos de sus compañeros del diario Vanguardia volvió a poner de manifiesto los problemas que vive el periodismo por cuenta de la pandemia del coronavirus; el editorial de este domingo del periódico asegura que "nunca en 100 años habían tenido tantos lectores, pero también una disminución sustancial en los ingresos".

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El periódico titula el editorial "Nuestra gratitud eterna" para referirse a la salida de Kékar y Diego García, conocido como 'Diego Caricatura'; "Y hoy se publica por última vez la caricatura de 'Edilberto Ardila", 'Argón'. El diario explica que "la única razón para su salida es la difícil situación de caída de ingresos que afrontan los medios impresos, y Vanguardia no es ajena a ello".

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En el editorial se advierte que "la llegada del COVID-19 ha sido una especie de estocada en el alma de los medios de comunicación, principalmente de la prensa impresa, que ya venía enfrentado dificultades por la caída de los ingresos por cuenta de los anunciantes".

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Vanguardia habla de esa "gran paradoja pues mientras los ingresos publicitarios caen de forma vertiginosa y ponen en entredicho el futuro de la prensa en el mundo, las cifras de consumo de información de los medios es la más alta desde que existen estas mediciones".

"Nunca antes en 100 años de historia nuestro medio había tenido una audiencia tan grande, pero nunca antes se había enfrentado a una caída de ingreso tan fuerte como la actual", informa el editorial de la casa periodística. Vanguardia fue fundada el primero de septiembre de 1919 por el patricio liberal Alejandro Galvis Galvis; hoy, la tercera generación sigue al frente de la empresa.