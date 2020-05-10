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Bucaramanga

Está listo el permiso de la Gobernación de Santander quien en conjunto con la UIS gestionaron para que se abrieran las fronteras del departamento y así cerca de 169 estudiantes retornen a sus casas.

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Iván Rojas, jefe de la división de Planta UIS aseguró que la universidad dispuso del transporte y este lunes a las 11 de la mañana salen los buses con dos rutas:

Ruta 1: Bucaramanga, Los Curos, San Gil, Socorro, Oiba, Barbosa.

Ruta 2: Bucaramanga, Lebrija, La Renta, Hidrosogamoso, La Fortuna, Barrancabermeja.

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Los estudiantes podrán retornar siempre y cuando se hayan inscrito en la convocatoria lanzada por la UIS a través de las redes sociales.

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Por ahora solo se habilitará el traslado de estudiantes entre municipios santandereanos, debido a que están cerradas las fronteras con los departamentos vecinos, por el tema de prevención ante el COVID-19.

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“Estamos realizando también una solicitud ante la Ministra del Interior de Colombia para que los estudiantes que se encuentren en otros departamentos también puedan viajar próximamente” agregó Rojas.