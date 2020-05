Luego de que el pasado 28 de abril se conociera un video en el que la exreina departamental de la belleza, María Claudia Peñuela manifestara que le impidieron ingresar al edificio de sus padres en el sector de Cabecera, la administradora de la propiedad, Ludy Stella Galvis señaló que esa información es falsa.

La exreina, quien recordemos se había recuperado de la COVID-19, no avisó con antelación su llegada y no ha cumplido con los protocolos de bioseguridad. Esto teniendo en cuenta que en el edificio hay una gran población de adulto mayor.

#ATENCIÓN🔴 | Ex reina abandonó el hotel donde estaba confinada por COVID 19; ahora no le permiten el ingreso a la casa de sus padres.





Galvis Martínez aseguró que "claro, ella sólo ha contado su versión, lo cual no es correcto porque, nunca, pero nunca, se le ha negado, sólo se le pidió avisarnos teniendo en cuenta que es visitante, más no residente. A la fecha no lo ha realizado".

Peñuela estaba en un hotel de Bucaramanga en aislamiento porque fue contagiada con coronavirus, hasta que el pasado 13 de marzo, tras la tercera prueba realizada le saliera negativa logró desalojar su habitación.

"La señora María Claudia tiene en su poder la carta que la copropiedad le mandó el pasado 30 de abril, donde se le pide cumplir únicamente el protocolo de bioseguridad y notificar con antelación su llegada, ella se la puede mostrar" manifestó la administradora.

Los requisitos para ingresar, según el edificio son los siguientes:

1. Desinfectar calzado a la entrada.

2. Desinfección de manos con gel antibacterial.

3. Desinfección de ropas con nebulización de agua -alcoholada.

4. Desinfección de bolsos y paquetes.

5. Registrarse en portería.