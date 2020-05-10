VIDEO: El nombramiento de un bumangués que no cayó bien a senadora Cabal

Bucaramanga

El santandereano Sergio Isnardo Muñoz, ingeniero Industrial de la Universidad Industrial de Santander, UIS, fue designado Superintendente de Subsidio Familiar, un alto cargo del gobierno colombiano; sin embargo, el nombramiento comenzó a generar reacciones de rechazo entre las huestes uribistas.

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La senadora María Fernanda Cabal expresó en su cuenta de twitter frente a la decisión de nombrar a Muñoz en el cargo: "Sergio Isnardo Muñoz, ex vicerrector de la UIS, enemigo acérrimo de Uribe y del presidente Duque, nombrado Superintendente de Subsidio Familiar. Debería darle verguenza aceptar el cargo, Borró sus trinos como hacen todos los que se acomodan en la burocracia".

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Muñoz aspiró a la alcaldía de Bucaramanga en las elecciones pasadas con el aval del Mais. Durante la campaña fue objeto de críticas por parte del ex mandatario Rodolfo Hernández quien afirmó que "estaba más manoseado que las prostitutas de Puerto Wilches". Hernández parecía olvidar entonces que cuando buscó la alcaldía tuvo palabras elogiosas para Muñoz a quien incluso invitó a sumarse a su equipo de trabajo.

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El Superintendente de Subsidio Familiar ha estado ocupando cargos en la gobernación de Santander; fue secretario de Planeación durante la administración de Richard Aguilar Villa.

La Superintendencia de Subsidio es "la entidad de orden nacional que ejerce inspección, vigilancia y control sobre la administración de los recursos del Sistema del Subsidio Familiar y la gestión de los programas y servicios que se financian con los mismos, para que lleguen a los trabajadores de medianos y menores ingresos y sus familias, así como a la población focalizada con los programas especiales del gobierno".