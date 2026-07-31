Aumentan controles de seguridad en Bucaramanga previo a la posesión presidencial del 7 de agosto

A una semana de la posesión del presidente electo, Abelardo De la Espriella, las autoridades de Bucaramanga anunciaron un refuerzo en las medidas de seguridad con el propósito de prevenir alteraciones del orden público antes, durante y después de la jornada del próximo 7 de agosto.

El plan contempla un trabajo coordinado entre la Alcaldía, la Policía Metropolitana y los organismos de seguridad, que incrementarán los patrullajes, fortalecerán las labores de inteligencia y mantendrán vigilancia permanente en puntos estratégicos de la ciudad y en los sectores con mayor concentración de personas.

Además, las autoridades estarán atentas a posibles movilizaciones, garantizando el derecho a la protesta pacífica sin afectar la tranquilidad de los ciudadanos.

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El alcalde de Bucaramanga, Cristian Portilla, aseguró que las capacidades de inteligencia se han fortalecido para anticipar cualquier amenaza contra la seguridad de la ciudad.

“Los bandidos no se quedan quietos y le tienen hambre a Bucaramanga, pero nuestra Policía y nuestro Ejército están firmes, están listos para poder defender todos los días. Nuestras capacidades de inteligencia son muy altas, por eso le seguimos al pie de la letra cada uno de los movimientos, cada uno de los pasos y estamos muy pendientes en las entradas y salidas de nuestra ciudad, en cada calle, en cada barrio, en cada sector, en cada comuna de Bucaramanga”, afirmó el mandatario.

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Portilla, también recordó que la administración mantiene vigente un programa de recompensas para incentivar la denuncia ciudadana “Nosotros hemos aperturado un pago por recompensa y un pago por información, que es un dinero importante que se le entrega al ciudadano”, precisó.

Estas acciones hacen parte del dispositivo de prevención definido por las autoridades locales frente a la alerta nacional por posibles acciones violentas durante la posesión presidencial, con el objetivo de preservar la seguridad y la convivencia en la capital santandereana.