Exalcalde y gerente del hospital de Cimitarra habrían estado de fiesta

Bucaramanga

La policía de Santander atendió el llamado de vecinos de un conjunto residencial en el municipio de Cimitarra que manifestaban que había una fiesta con varias personas al aire libre en pleno aislamiento.

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Al llegar, la policía solo pudo aprehender a un hombre en estado de alicoramiento, las demás personas lograron irse.

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Según el Capitán Gustavo Escobar, comandante de la estación de policía el hombre, que al parecer es funcionario actual de la alcaldía, tuvo dos comparendos. El primero por estar violando la orden de cuarentena y el segundo por agredir a su vecino, un juez del municipio.

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"El señor juez sale y le hace un llamado de atención por el comportamiento, el hombre lo golpea en la cara y la patrulla lo traslada a la estación de policía. Él mismo confesó que sí estaba consumiendo licor" agregó el Capitán.

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Testigos de lo ocurrido indicaron que las otras personas vistas en esa rumba dentro del conjunto fueron la gerente del hospital y un exalcalde, sin embargo, la policía está en la búsqueda de pruebas físicas para demostrar que sí son ellos.

En Cimitarra en lo corrido del aislamiento nacional, se han realizado seis capturas por violación de la medida a personas reincidentes quienes tenían más de un comparendo en anteriores ocasiones.