Bucaramanga

La policía de Bucaramanga recordó que para este fin de semana Día de la Madres, se intensificaron los operativos para aprehender a las personas que violen el toque de queda en el área metropolitana.

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El general Luis García, comandante de la Mebuc señaló que esta es una de las festividades más violentas del año por lo que manifestó que "habrá cero movilidad durante el fin de semana y cero consumo de licor en espacios públicos. Tendremos más de 100 miembros del Ejército custodiando las vías y permitiendo que se cumpla el aislamiento, además de nuestros policías".

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Durante esta semana previo al día de la madres, las autoridades reportaron que 42 personas fueron aprehendidas, por violación a esta norma, e incluso se encontró consumo y porte de estupefacientes.