Intento de robo de cableado provocó incendio en la estación ‘La Rosita’ de Metrolínea en Bucaramanga

Un presunto intento de hurto de cableado por parte de un habitante de calle habría provocado el incendio registrado en la estación ‘La Rosita’ del Sistema Integrado de Transporte Metropolitano, antes Metrolínea, en Bucaramanga, este viernes 31 de julio. Así lo confirmó Emiro Castro, gerente de la entidad.

El directivo explicó en Caracol Radio, que la emergencia también estuvo relacionada con la acumulación de desechos en el lugar, aunque fue controlada rápidamente por el Cuerpo de Bomberos, sin dejar mayores afectaciones.

El funcionario advirtió que este tipo de situaciones podría repetirse en otras estaciones del sistema que permanecen sin operación y con escasa vigilancia. “Generalmente tenemos ese riesgo en otras estaciones por la falta de uso de las mismas y de la vigilancia”, señaló el gerente.

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Como medida para reducir estos riesgos, Emiro Castro anunció que durante el próximo mes entrará en vigencia el contrato para la adecuación de varias estaciones de Metrolínea en Bucaramanga. Las intervenciones están previstas en las estaciones UIS, Norte, Quebradaseca, Chorreras, San Mateo, La Isla y las tres estaciones ubicadas en Provenza.

El gerente agregó que, mientras se pone en marcha ese contrato, Metrolínea y la Empresa Municipal de Aseo de Bucaramanga (EMAB) adelantan jornadas de limpieza en las estaciones, aunque reconoció que las limitaciones presupuestales han retrasado estas labores.