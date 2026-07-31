Cierre de fronteras: medidas de seguridad para el clásico Bucaramanga-Cúcuta en el Américo Montanini

La Comisión Local de Seguridad, Comodidad y Convivencia en el Fútbol anunció las medidas que se implementarán para el partido entre Atlético Bucaramanga y Cúcuta Deportivo, programado para el lunes 3 de agosto a las 8:00 de la noche en el Estadio Departamental Américo Montanini.

Entre las principales decisiones está el cierre de frontera para este compromiso, por lo que no se permitirá el ingreso de hinchas del Cúcuta Deportivo. Según el comunicado, la Comisión adoptó esta medida de manera unánime y precisó que, además, no se recibió una solicitud formal de la barra visitante para asistir al encuentro.

Las autoridades también informaron que las puertas del escenario deportivo se abrirán a partir de las 5:00 de la tarde y que se espera una asistencia aproximada de 20.000 espectadores.

Como parte de las disposiciones de seguridad, estará prohibido:

Prohibido el ingreso de personas que porten doble prenda, es decir, dos camisetas o prendas superpuestas .

. No se permitirá el acceso con camisetas de la Selección Colombia, sin importar su color.

No se permitirá el acceso con prendas alusivas al Cúcuta Deportivo, incluyendo camisetas rojas o negras y cualquier distintivo del equipo visitante.

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Estas medidas hacen parte del Plan de Seguridad, Atención de Emergencias, Logística y Aforo aprobado por la Comisión Local de Seguridad para garantizar el normal desarrollo del compromiso correspondiente a la Liga BetPlay 2026-II.