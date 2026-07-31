UNAB impulsa programas de formación corta para facilitar el acceso al empleo y el emprendimiento

La Universidad Autónoma de Bucaramanga - UNAB, abrió una nueva convocatoria para sus programas de formación técnica y tecnológica, una apuesta con la que busca facilitar el acceso de más personas al mundo laboral y fortalecer el emprendimiento mediante programas de corta duración.

Según explicó Sandra Cristina Sanguino Galvis, decana de la Facultad de Estudios Técnicos y Tecnológicos, la oferta está diseñada para quienes desean ingresar rápidamente al mercado laboral, actualizar sus conocimientos o desarrollar un proyecto de negocio propio, sin necesidad de cursar inicialmente programas de larga duración.

Dentro del portafolio se encuentran programas técnicos laborales con una duración aproximada de un año en áreas como contabilidad y finanzas, panadería y pastelería, gestión administrativa y programación de software. Uno de los requisitos para acceder es haber aprobado noveno grado de bachillerato, lo que permite incluso que estudiantes de colegio comiencen su formación antes de graduarse.

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La facultad también ofrece ocho tecnologías profesionales en áreas como desarrollo de software, seguridad y salud en el trabajo, marketing, gestión de negocios, gestión humana e investigación criminal y ciencias forenses. Sobre este último programa, la directiva destacó que es el único del país acreditado en este campo, lo que amplía las oportunidades para quienes desean especializarse en el análisis e investigación de casos.

Además de la oferta académica, la universidad cuenta con un modelo que permite a los estudiantes homologar estudios, acceder a descuentos para continuar su formación y combinar diferentes modalidades de aprendizaje, tanto presenciales como virtuales, de acuerdo con sus necesidades.

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La UNAB también dispone de una especialización tecnológica en farmacovigilancia y tecnovigilancia, dirigida especialmente a quienes cursan o han cursado la tecnología en regencia de farmacia, un programa que durante más de 15 años ha formado profesionales en distintas regiones del país, incluyendo comunidades apartadas e indígenas.

Las admisiones permanecen abiertas y el inicio de los programas técnicos laborales está previsto para finales de agosto. La universidad realiza varias aperturas durante el semestre, lo que brinda mayor flexibilidad para que los aspirantes puedan iniciar su proceso de formación en diferentes momentos del año.

Los programas técnicos son presenciales, mientras que las tecnologías profesionales se ofrecen en modalidades presencial, virtual y dual, esta última con prácticas empresariales desde los primeros semestres.