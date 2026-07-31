Restricción en la vía Bucaramanga Bogotá a la altura del kilómetro 53 “va para largo”

Bucaramanga

Las restricciones para la circulación del transporte de carga a través de la carretera Bucaramanga Bogotá “van para largo”; dejar el tramo afectado, por cuenta de la socavación generada por un cambio en el cauce del río Chicamocha en perfectas condiciones, tardará unos 10 meses.

Transportadores que acudieron a una reunión entre delegados del Instituto Nacional de Vías, Invías y la comunidad informaron que no será fácil la recuperación total del tramo de la calzada averiado a la altura del kilómetro 53, metros adelante del puente de Pescadero.

Ramiro Anaya, delegado de un grupo de personas que impidieron el cobro del peaje de los Curos, durante 10 meses, habló del reporte oficial entregado por el gobierno nacional sobre los trabajos en el sitio de la afectación.

“Ya están mitigando por parte del contratista Mario Huertas al que le asignaron ese punto del kilómetro 53. La comunidad no va a esperar 10 meses para que construyan el muro y que de esta manera haya paso normal para las tractomulas”, explicó el señor Anaya.

Según el dirigente de las protestas el plazo de 10 meses es un “aproximado”. De acuerdo con su testimonio, se efectuarán estudios en los siguientes dos meses. Habló de dos posibilidades para rehabilitar la calzada: una, instalar un puente militar y otra, “comerle un tanto a la peña para estabilizar el terreno”.

Hace algunos días, Invías daba cuenta de que se “avanza en la atención de la emergencia por pérdida de banca. Iniciaremos obras de mitigación para estabilizar el talud y, de forma paralela, desarrollaremos los estudios y diseños para la solución definitiva”.