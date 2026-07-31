Capturan a presunto sicario de “Los del Sur” vinculado a tres homicidios en Bucaramanga

Un operativo de la Policía Metropolitana de Bucaramanga permitió la captura de un joven de 19 años, conocido con el alias de “Breiner”, quien sería presunto integrante de la estructura criminal “Los del Sur” y es investigado por su posible participación en al menos tres homicidios ocurridos durante julio de este año en la ciudad.

La detención se produjo en el sector de La Isla, cuando uniformados que adelantaban labores de control interceptaron al joven, quien se movilizaba en motocicleta. Durante el procedimiento le encontraron un revólver calibre 38 con cinco cartuchos, por lo que fue capturado en flagrancia por el delito de fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego.

Según las investigaciones de las autoridades, alias “Breiner” presuntamente desempeñaba funciones de sicario y hombre de confianza de un cabecilla conocido con el alias de “Italiano”, dentro de la organización delincuencial “Los del Sur”.

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Además, es señalado de tener presunta participación en tres hechos violentos registrados en Bucaramanga: el asesinato de una mujer conocida como “La Radia”, ocurrido el 2 de julio en el barrio Bucaramanga; el homicidio de Luis Enrique Zárate, perpetrado el 7 de julio en el barrio Centro; y el crimen de Bairon Johan Espitia Almeida, registrado el 23 de julio en el sector de la cancha Canelos.

“Continuaremos desplegando todas nuestras capacidades operativas e investigativas para capturar a quienes pretenden generar violencia en la ciudad y ponerlos a disposición de la justicia”, aseguró el coronel Héctor Daniel García Acevedo, subcomandante de la Policía Metropolitana de Bucaramanga.

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Las autoridades informaron que el capturado registra anotaciones en el Sistema Penal Oral Acusatorio (SPOA) por delitos como lesiones personales, tráfico de estupefacientes y hurto calificado, antecedentes que hacen parte del proceso investigativo.

Alias “Breiner” quedó a disposición de la Fiscalía General de la Nación, que presentará el caso ante un juez para definir su situación judicial. Mientras avanza el proceso, las autoridades continúan las investigaciones para establecer plenamente su presunta responsabilidad en los homicidios que le atribuyen.