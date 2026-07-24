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24 jul 2026 Actualizado 18:31

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Bucaramanga

¡Atentos! Cierres viales en Bucaramanga este domingo 26 de julio por carrera atlética

Las restricciones estarán vigentes entre las 6:30 de la mañana y las 11:00 de la mañana. Autoridades recomiendan planear los desplazamientos con anticipación.

Corre mi tierra

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Maribel Gallo Díaz

Bucaramanga
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Los conductores en Bucaramanga deberán programar con anticipación sus recorridos este domingo 26 de julio debido a los cierres viales que se implementarán entre las 6:30 a.m. y las 11:00 a.m. por la realización de la carrera atlética Corre Mi Tierra.

Las restricciones de movilidad se aplicarán en la carrera 9 entre calles 35 y 45, el Puente de La Novena, la Avenida Perimetral del Mutis, la calle 65, la carrera 17F y la carrera 27, por donde transitarán los participantes del evento deportivo.

Estas son las vías alternas

Las autoridades habilitaron la carrera 27 entre calles 56 y 33 en sentido sur-norte, la Diagonal 15 hacia el sur y hacia el centro, la calle 69 para conectar con la autopista a Girón, la calle 56 con destino a Floridablanca, la Transversal Central hacia la Plaza Campesina, así como las conexiones por calle 34 con carrera 7, Avenida Quebrada Seca con Mesón de los Búcaros, calle 70 por la vía antigua y la calle 67, entre otras vías habilitadas para facilitar la movilidad.

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Las autoridades hicieron un llamado a la ciudadanía para atender las indicaciones de los agentes de tránsito y del personal de apoyo, respetar la señalización temporal y evitar invadir el recorrido de los atletas. También advirtieron que incumplir las restricciones podría generar comparendos o sanciones.

La recomendación para quienes deban movilizarse durante la mañana del domingo es salir con suficiente tiempo y utilizar las rutas alternas dispuestas para minimizar las afectaciones en la movilidad.

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