VIDEO | Nueva mortandad de peces en Barrancabermeja: residuos de hidrocarburos serían la causa

Una nueva mortandad de peces fue reportada en el Caño del Rosario, en Barrancabermeja, donde decenas de especies nativas e introducidas aparecieron flotando sin vida en distintos puntos del afluente, generando preocupación entre la comunidad y las autoridades ambientales.

Ante la emergencia, el secretario distrital de Medio Ambiente, Leonardo Granados, realizó una inspección en la zona para verificar las condiciones del ecosistema y establecer las posibles causas de la afectación. De acuerdo con las primeras observaciones, la presencia de residuos de hidrocarburos estaría relacionada con la muerte de los peces.

El funcionario advirtió que la situación representa una amenaza para la biodiversidad del distrito, incluidas especies protegidas, y también afecta a las comunidades que dependen de estos cuerpos de agua para su sustento económico. Además, aseguró que la Administración Distrital mantendrá las labores de seguimiento y control ambiental para evitar nuevos episodios de contaminación.

Lea también: Ganaderos de Santander entre los más afectados por el clima: FEDEGAN pide alivios al Gobierno

Granados afirmó que el Distrito no permitirá que se siga deteriorando el patrimonio ecológico de Barrancabermeja y sostuvo que la industria petrolera debe coexistir de manera responsable con los ecosistemas. En ese sentido, anunció que se promoverá una acción popular por los daños ocasionados a los recursos naturales.

Mientras avanzan las investigaciones para determinar las causas de la mortandad, las autoridades ambientales y la comunidad permanecen a la expectativa de los resultados de los análisis y de las medidas que permitan prevenir nuevas emergencias en el Caño del Rosario.