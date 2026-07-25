Después de nueve meses volverán a cobrarse los peajes entre Bucaramanga y Bogotá

Bucaramanga

Caracol Radio conoció en primicia que tras varias semanas de diálogo con la comunidad que protesta sobre la vía Bucaramanga - Bogotá y que desde hace nueves meses levantó las talanqueras en los peajes de Curos y Curití, se logró llegar a un acuerdo y se volverá a permitir el cobro en estas casetas a partir del próximo 30 de julio.

El secretario del interior de Santander, Oscar Hernández, aseguró que “se hicieron más de siete actividades para hacer el debido acompañamiento a través de las autoridades municipales y con la participación principal de nuestra Procuraduría Regional, con el Invías, con las autoridades municipales donde se encuentran nuestros peajes, pues hemos llevado a un avance con los peajes de Curití y Curos especialmente en este importante acuerdo”.

Dijo también el funcionario que continúan los diálogos con la comunidad en el municipio de Oiba para que allí también se puedan bajar las talanqueras en el peaje y vuelva a cobrarse con normalidad.

A su turno, Ramiro Anaya, uno de los integrantes del comité que mantenía la protesta sobre este corredor vial indicó que “se llegó a un acuerdo con la Procuraduría, Gobernación de Santander y el Comité para hacerle seguimiento al proyecto que se encuentra en este momento y hacer el empalme con el nuevo gobierno para que ponga los ojos en este corredor vial tan importante para la economía del país y nuestro departamento de Santander”.

Agregó que esperan no tener que volver a acudir a las vías de hecho y que se haga cumplimiento a los acuerdos y se inviertan los recursos en esta vía.