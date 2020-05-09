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Bucaramanga

Sobre las cuatro de la mañana, dos reclusos de la cárcel Modelo de Bucaramanga lograron escapar de la penitenciaría.

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Según fuentes del Inpec, los dos hombres permanecían en el patio Nuevos Horizontes y lograron huir saltando los muros por el lado de la granja, un sector donde habitualmente siembran diferentes legumbres, hortalizas y frutas.

Allí hay muy poca visibilidad y permanece sin vigilancia.

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Además, fuentes dentro de la cárcel manifestaron a Caracol Radio que la falta de personal de guardia impide que puedan estar pendientes de esta zona que es muy crítica.

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Uno de los prófugos es oriundo del Playón y el otro San Vicente de Chucurí. Uno estaba detenido por homicidio desde el 2019 y su compañero por actos sexuales a menor de 14 años en el 2018.