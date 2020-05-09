Dos reclusos se fugaron de la cárcel Modelo
El Inpec reportó que los dos hombres lograron saltar los muros de la penitenciaría y escapar en la madrugada de este sábado.
Dos reclusos se fugaron de la cárcel Modelo
El código iframe se ha copiado en el portapapeles
Bucaramanga
Sobre las cuatro de la mañana, dos reclusos de la cárcel Modelo de Bucaramanga lograron escapar de la penitenciaría.
Lea también: VIDEO: Ley seca en Barrancabermeja durante Día de las Madres
Según fuentes del Inpec, los dos hombres permanecían en el patio Nuevos Horizontes y lograron huir saltando los muros por el lado de la granja, un sector donde habitualmente siembran diferentes legumbres, hortalizas y frutas.
Allí hay muy poca visibilidad y permanece sin vigilancia.
Le puede interesar: VIDEO: Rubén Darío Gómez de la Mochila Cantora es ahora Doctor
Además, fuentes dentro de la cárcel manifestaron a Caracol Radio que la falta de personal de guardia impide que puedan estar pendientes de esta zona que es muy crítica.
Lea la noticia: Gerente del hospital de Cimitarra niega haber despedido a médico
Uno de los prófugos es oriundo del Playón y el otro San Vicente de Chucurí. Uno estaba detenido por homicidio desde el 2019 y su compañero por actos sexuales a menor de 14 años en el 2018.