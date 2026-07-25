Lista la reserva temporal en el páramo del Almorzadero: campesinos seguirán con sus actividades

Bucaramanga

Las comunidades campesinas de los 17 municipios que integran el Páramo del Almorzadero recibieron una de las principales conclusiones de la mesa de trabajo adelantada con las entidades del gobierno nacional. Se trata de la expedición de la reserva temporal de los recursos naturales para este ecosistema, una medida que prohíbe el desarrollo de actividades mineras, y al mismo tiempo, permite la continuidad de las actividades agropecuarias tradicionales de los habitantes de esta zona.

El anuncio fue confirmado por el alcalde del municipio de Guaca, Ferney Villamizar, que le explicó que esa decisión representa un avance para las comunidades que durante varios años han solicitado garantías para permanecer y trabajar en el páramo sin afectar su vocación productiva.

“Hacemos el llamado al Gobierno Nacional entrante para que continúe con las bases del proceso y dando cumplimiento a los acuerdos consignados en este documento tan importante, porque hay que continuar trabajando y defendiendo a nuestros campesinos. Quedaron pendientes temas importantes como los procesos de titulación y formalización de la propiedad privada en el páramo El Almorzadero. Quedó pendiente la nueva resolución de la frontera agrícola donde habilita la posibilidad de que nuestros campesinos puedan producir”, indicó el mandatario.

Durante esa reunión también quedaron protocolizados los otros compromisos relacionados con la protección del Páramo. Sin embargo, varios de esos acuerdos establecidos durante el paro campesino del pasado 21 de octubre, continúan pendientes de ejecución por parte del gobierno nacional.

Enfatizó el mandatario en que existe una alta expectativa entre los habitantes del Páramo del Almorzadero frente a la nueva administración nacional, especialmente por la posibilidad de impulsar reformas que permiten proteger los derechos de los campesinos, fortalecer la producción agropecuaria y evitar el desplazamiento de las familias que históricamente han evitado en este ecosistema.