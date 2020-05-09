Bucaramanga

Luego de la polémica generada por la médico general del Hospital Integrado San Juan de Cimitarra, Paola Zambrano quien denunció que fue despedida por exigir elementos de bioseguridad de buena calidad, la gerente de la ESE explicó que esto no es su responsabilidad.

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Andrea Liliana Navarrro, lleva desde el 1 de abril como gerente del hospital y en conversación con Caracol Radio aclaró que en el caso de la coordinadora médica que fue despedida, ella no trabaja como médico de planta para el centro asistencial.

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Negó que sea su responsabilidad definir su futuro laboral y manifestó desconocer las razones del despido. "La doctora Zambrano trabaja para la prestadora de servicios Infosalud, no como médico de planta del hospital. Toda mi solidaridad con la doctora ya que al perder el trabajo se entra en una incertidumbre, más en esta época donde hay muchas preocupaciones" agregó Navarro.

Desmintió las acusaciones sobre que en la ESE no hayan equipos de bioseguridad de buena calidad para el personal médico.

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Manifestó que "desconocemos las declaraciones en lo que respecta a los elementos médicos. Porque contamos con los equipos necesarios para atender un caso sospechoso de COVID-19. Los insumos que han salido defectuosos los devolvimos. El personal asistencial cuenta con gafas, tapabocas N-95, gorros tipo oruga, careta y batas desechables, al igual que los administrativos y vigilancia".

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Cimitarra tuvo dos personas contagiadas con coronavirus que a la fecha ya se recuperaron. Según la gerente del hospital ellos nunca atendieron estos casos en sus instalaciones, porque los pacientes permanecieron en casa.