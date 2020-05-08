VIDEO: Abandonaron a joven con discapacidad mental

Bucaramanga

Los directivos de la clínica psiquiátrica Isnor están buscando los familiares de un joven de aproximadamente 20 años de edad, con retraso mental, que fue abandonado en el centro médico.

En la grabación de la cámara externa de la entidad se ve como un hombre de camisa roja se baja de un taxi, ingresa a la clínica y unos minutos después sale y se va en el mismo vehículo.

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Lo grave del caso, es que de la persona con discapacidad se desconoce su nombre y si está tomando alguna clase de medicamentos que puedan ser vitales para su tratamiento.

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Carmen Gómez gerente de la entidad señaló que se requiere con urgencia poderlo identificar, "esta persona llega lo deja ahí y dice que ya entrega datos y se va. Este muchacho tiene un retardo mental severo, no habla, no se moviliza, está desnutrido. Lo tenemos aislado pero necesitamos saber quién es".

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Las directivas del centro psiquiátrico están a la espera de una visita de Bienestar Familiar que les permita activar el protocolo a seguir en este caso.