Bucaramanga

Barrancabermeja es el primer municipio en Santander que implementa la ley seca para este fin de semana día de las madres.

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El alcalde del puerto petrolero, Alfonso Eljach aseguró que la medida irá desde este sábado 9 de mayo desde las 6:00 a. m. hasta el lunes 11 de mayo a la misma hora.

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"He tomado la decisión de prohibir la venta y el consumo de bebidas alcohólicas este fin de semana, para que en el día de la madre tengamos una ciudad tranquila y en sana convivencia" aseguró el mandatario.

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En Barrancabermeja se han reportado 6 casos de COVID-19 de los cuáles, cinco lograron superar el virus y un paciente falleció.