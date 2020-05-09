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11 ago 2026 Actualizado 00:23

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LEY SECA

VIDEO: Ley seca en Barrancabermeja

La medida comenzó este sábado 9 de mayo e irá hasta el lunes 11 a las 6:00 a. m.

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Barrancabermeja es el primer municipio en Santander que implementa la ley seca para este fin de semana día de las madres. 

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El alcalde del puerto petrolero, Alfonso Eljach aseguró que la medida irá desde este sábado 9 de mayo desde las 6:00 a. m. hasta el lunes 11 de mayo a la misma hora. 

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"He tomado la decisión de prohibir la venta y el consumo de bebidas alcohólicas este fin de semana, para que en el día de la madre tengamos una ciudad tranquila y en sana convivencia" aseguró el mandatario. 

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En Barrancabermeja se han reportado 6 casos de COVID-19 de los cuáles, cinco lograron superar el virus y un paciente falleció

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