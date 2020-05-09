Bucaramanga

Las autoridades de salud de Villanueva, Santander señalaron que en el municipio aún no se han presentado casos positivos de coronavirus.

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La gerente del Centro Camilo Rueda explicó que según el último reporte del ministerio de Salud, se sumó un nuevo caso en el departamento por un ciudadano de Villanueva que se encuentra en Arauca.

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Según la versión de las autoridades, el hombre de 47 años habría estado unos días en el municipio antes de devolverse a Arauca donde labora. Es allí donde le practican las pruebas de COVID-19 y salen positivas. La persona se recupera del virus en dicho municipio.

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Debido a la probabilidad de que este hombre hubiera tenido el virus estando en el municipio de Villanueva, el gobernador Mauricio Aguilar señaló que ya se está adelantando un cerco epidemiológico para "dar tranquilidad a las personas que tuvieron contacto con esta persona en los últimos días".