VIDEO: Nuevo caso de COVID-19 ocurrió en Villanueva

Bucaramanga

El nuevo caso de coronavirus confirmado en Santander está en el municipio de Villanueva, en la provincia Guanentina confirmó el gobernador de Santander, Mauricio Aguilar en un video difundido por la Oficina de Comunicaciones del Palacio Amarillo.

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El mandatario informó que la persona contagiada es un hombre de 47 años que ya fue aislado. Su familia también entró en observación dentro de los protocolos de cerco epidemiológico para evitar la propagación de la enfermedad.

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Con este son 41 casos de coronavirus en Santander. La enfermedad causó la muerte de tres personas; los decesos han ocurrido en Bucaramanga y Floridablanca.

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El gobernador había dicho que si en 8 días no ocurría un nuevo caso de COVID-19 se evaluaría la reactivación total de la economía, manteniendo el toque de queda y el cierre de fronteras. Ahora, no se sabe si el nuevo contagio pueda alterar los planes de la administración seccional.

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