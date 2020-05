Según el juez 15 administrativo de Bucaramanga, Eduard Avendaño Bautista, el alcalde Juan Carlos Cardeenas, no se ciñó a lo establecido en el decreto presidencial 593 del 24 de abril de 2020, en el artículo 37, que trata de las actividades deportivas y física ante el confinamiento por pandemia de coronavirus.

En este articulo presidencial se permite que personas mayores de 18 años hasta 60 podrán salir todos los días por un periodo de máximo de una hora al día a realizar actividades físicas.

La administración de Bucaramanga, a través del decreto 0133 del 26 de abril de 2020 reglamento que para el desarrollo de actividades físicas y de ejercicios al aire libre, de personas entre 18 y 60 años, solo podrá realizarse el día de la semana habilitado por el pico y cédula, en un horario de 5 am y 8 am por un periodo máximo de una hora al día , en un radio no mayor a un kilómetro de su residencia.

Según el juez 15 administrativo, con la medida del alcalde se dispuso una restricción y limitación al desarrollo de actividades físicas y ejercicios al aire libre, reduciendo el tiempo de una hora diaria durante los siete días de la semana, sin justificar los objetivos que condujeron a tal decisión, ni tampoco la aprobación y coordinación previa con el ministerio del interior .

En resumen, la medida de pico y cédula para ejercicios se cae en Bucaramanga, porque el alcalde no la justifico y también no solicitó el visto bueno del ministerio del interior.

Como están las cosas que va a pasar con el pico y genero el 11 de mayo, el lunes pueden salir todas las mujeres sin que exista la restricción de la medida de pico y cédula para hacer actividades físicas.