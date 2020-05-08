Comunidad de Villa Rosa denunció que ayudas no han llegado de la Alcaldía

Bucaramanga

Hay descontento en el barrio Villa Rosa, al norte de Bucaramanga, pues ya se cumplieron 49 días de confinamiento y al parecer, este sector no ha recibido ayudas humanitarias por parte de la Alcaldía .

Por esto mismo, un fuerte llamado le hace al mandatario Juan Carlos Cárdenas para que lleguen las ayudas en este barrio pues no descartan que se hagan plantones para llamar la atención de la administración.

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En el barrio Villa Rosa son cerca de 240 familias las que llevan casi dos meses sin recibir alimentos y por el confinamiento no han podido laborar para sostenerse monetariamente .