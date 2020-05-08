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11 ago 2026 Actualizado 00:23

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TRANSITO

Pico y placa no opera si coincide con pico y cédula

La medida empieza a regir el lunes informaron las autoridades de Bucaramanga.

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La alcaldía de Bucaramanga anunció a través de Caracol Radio que se levanta el pico y placa, pero para aquellas personas a las cuales les coincide con el pico y cédula.

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Así lo dio a conocer el director de tránsito, Juan Pablo Ruiz quien explicó que tras recibir las sugerencias de aquellos que no podían movilizarse en su día, "hicimos una modificación a la media de pico y placa. Entonces, a partir del lunes quedan exentos de esta restricción vial a los que les coincide con el pico y cédula y podrán movilizarse en su vehículo sin ningún problema".

También se reactivan los permisos de movilidad para aquellas personas que tenían la posibilidad de moverse en virtud de razones laborales.

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El decreto con esta decisión sale hoy indicaron fuentes de la alcaldía de Bucaramanga.

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