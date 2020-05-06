Hoy se define el preacuerdo de Juan Valderrama

El 6 de mayo del presente año se realizará una audiencia virtual en el que se conocerá si Juan Guillermo Valderrama, presunto asesino de Ilse Ojeda, avala el preacuerdo que se firmó con la Fiscalía de asumir 36 años y seis meses de prisión por los delitos de desaparición forzada y feminicidio agravado.

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Un juez será el encargado de preguntar si el acusado está de acuerdo con el documento ya firmado, de no ser así, este proceso podría llevarse a juicio oral.

De lo contrario, Juan Guilermo Valderrama podrá tener sentencia condenatoria, luego de un año del atroz crimen que conmocionó a Santander.

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Para el delito de feminicidio la condena es de 41 años y 6 meses, sin embargo, por el preacuerdo de aceptar la culpabilidad por parte de Valderrama se reduce la pena.