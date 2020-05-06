Conozca cómo será la medida de salida de niños en cuarentena

Bucaramanga

El ministro de Salud y Protección Social, Fernando Ruiz Gómez, explicó que la salida de los menores se dará por media hora diaria tres veces a la semana y en estos casos “debe primar la mesura y la gradualidad”.

Agregó, “sabemos que es complejo tener a los niños en casa, pero debemos tener en cuenta que, por un lado, el niño es el principal transmisor de la COVID-19 en la medida de que están cerca entre ellos y por otro lado, cerca del 70% de los niños conviven con personas mayores de 70 años en sus casas”.

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El ministro Ruiz Gómez enfatizó que el deseo es “poder tener a nuestros niños en la calle, jugando, tomando el sol, pero eso implica un riesgo importante para ellos”.

Dentro de las medidas de prevención, destacó, se ha logrado contener el pico de infecciones respiratorias en ellos, pero la intención es que las familias aprendan a tener los protocolos respectivos, como “que sea una persona adulta, pero no en riesgo, la que los saque y no utilizar los juegos en los parques porque hay probabilidad de contagio”.

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El ministro Ruiz Gómez aseveró que del 11 al 25 de mayo los alcaldes, con aprobación del Ministerio del Interior, podrán reactivar algunos sectores y dentro de esta apertura también existirán restricciones importantes en términos de transporte y movilidad, “no tendría sentido generar apertura si desde municipios cercanos se pueda elevar la tasa de contagio”.