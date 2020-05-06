Alcaldía de Bucaramanga plantea activar el comercio en las noches

Bucaramanga

Tras activarse el sector de la construcción y la manufactura, el alcalde de Bucaramanga, Juan Carlos Cárdenas, plantea que en el área metropolitana debe comenzar a operar el comercio.

Este sector podría funcionar en las horas de la noche, desde las 8 p.m. a 12 a.m. cuando ya el pico y placa no esté funcionando.

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"El reto es vender. Que el sector del comercio se active, buscar quién entrega los productos a consumidores finales; desde la semana pasada estamos en Bucaramanga 24/ 7 con los ajustes que hay que hacer. Vamos a pensar que el comercio pueda reactivarse en horas de la noche, decisión que se tomará pronto con los del área metropolitana, esa es una idea".

El mandatario destacó que esta propuesta debe conversarse con los gremios económicos para definir los horarios de activación .

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"Queremos conversar con los gremios, garantizando los protocolos sanitarios, la idea es que se dé el aislamiento social, que no haya aglomeración en el sistema , la activación puede hacerse luego de las 8 cuando no hay pico y placa, ahí se pueden utilizar los vehículos".