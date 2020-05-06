En Santander ya hay 33 personas recuperadas del Coronavirus

Bucaramanga

Una mujer de 80 años que reside en Bucaramanga y otra de 35 años de Floridablanca son las dos nuevas personas que le ganaron a la COVID-19 en Santander.

Esto da un balance positivo en la región, ya que a la fecha son 33 casos los recuperados, lo que equivale a que tan solo 4 personas portan el virus.

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Mauricio Aguilar, gobernador de Santander, indicó que ya hace una semana la cifra de 40 contagiados no ha aumentado, según los resultados realizados en los diferentes laboratorios.

"Hay un nuevo reporte, dos nuevos casos recuperados de Covid-19 , una mujer de 80 y otra de 35 años, tenemos ya un total de 33 personas recuperadas, tan solo nos quedan 4 casos por recuperarse que están en sus domicilios".

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Las cuatro personas que aún siguen contagiadas, permanecen aisladas y ninguna está de gravedad.