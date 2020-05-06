VIDEO: Habitantes del norte marcharán hasta la alcaldía de Bucaramanga

Bucaramanga

Y este es el cacerolazo que hicieron en las últimas horas los habitantes de los barrios Altos, Miradores y Balcones del Kenedy al norte de Bucaramanga y es el último, según Reynaldo Ramírez, presidente de la junta de acción comunal de Altos del Kennedy porque se cansaron de hacer protestas pacíficas, con trapos rojas y cacerolas.

El código iframe se ha copiado en el portapapeles Escucha el audio 00:00:00 00:06 Descargar Compartir Cerrar Facebook Twitter Linkedin WhatsApp Cerrar

Lea también: Peleterías ya fueron habilitadas para trabajar en Bucaramanga

Ahora, están organizando una marcha hasta la misma alcaldía para exigir que por primera vez la administración visite estos barrios de estratos uno y dos y entregue mercados.

Le puede interesar: Estudian cómo abrir más sectores económicos en Santander

El presidente manifestó que hace una semana dieron ayudas a sectores aledaños, pero ni siquiera han hecho un ceso a estas comunidades.

Lea la noticia: Vendedores de flores piden trabajar este fin de semana

Reynaldo Ramírez señaló que se ya no aguantan más el hambre y es por esto que en compañía de habitantes de otros 15 barrios del norte de Bucaramanga que tampoco han recibido ayudas saldrán en esta marcha, eso sí con los elementos básicos de bioseguridad.