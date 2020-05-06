Policía de Santander recomienda mantener medidas
Esto luego que el gobierno nacional extendiera la cuarentena hasta el 25 de mayo con la reactivación de algunos sectores de la economía.
Policía de Santander recomienda mantener medidas
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Bucaramanga
La Policía le pide a los alcaldes y al mismo gobierno de Santander, que donde no se han presentado casos de la COVID -19 que si se autoriza abrir algunas actividades comerciales que se haga en dos jornadas, es decir tarde y mañana.
De los 87 municipios que tiene Santander, solo en siete de ellos se han reportado hasta ahora casos de personas contagiadas con la COVID - 19.
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Son ellos: en Bucaramanga 15, Floridablanca 7, Barrancabermeja 5, Piedecuesta 2, En Cimitarra 2, En Concepción 1, Curití 1.
De estos municipios sólo en Bucaramanga y Piedecuesta, aún hay seis casos de personas que no se han recuperado.
El coronel Javier Parada, subcomandante la policía de Santander, dijo que ellos le solicitarán al gobernador y alcaldes mantener todas las medidas aplicadas hasta ahora, en los 87 municipios, para poder hacer un control màs efectivo y evitar el contagio masivo, teniendo en cuenta que a partir del lunes 11 de mayo en pieza la tercera etapa de la cuarentena en el país.
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Entre las medidas sugeridas está mantener el toque de queda, la no movilización entre municipios y el pico y cédula.
Señala el coronel, Javier Prada, que manteniendo uniformidad con las medidas en todo el departamento es más fácil hacer control en las calles por parte de sus hombres.