Policía de Santander recomienda mantener medidas

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Bucaramanga

La Policía le pide a los alcaldes y al mismo gobierno de Santander, que donde no se han presentado casos de la COVID -19 que si se autoriza abrir algunas actividades comerciales que se haga en dos jornadas, es decir tarde y mañana.

De los 87 municipios que tiene Santander, solo en siete de ellos se han reportado hasta ahora casos de personas contagiadas con la COVID - 19.

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Son ellos: en Bucaramanga 15, Floridablanca 7, Barrancabermeja 5, Piedecuesta 2, En Cimitarra 2, En Concepción 1, Curití 1.

De estos municipios sólo en Bucaramanga y Piedecuesta, aún hay seis casos de personas que no se han recuperado.

El coronel Javier Parada, subcomandante la policía de Santander, dijo que ellos le solicitarán al gobernador y alcaldes mantener todas las medidas aplicadas hasta ahora, en los 87 municipios, para poder hacer un control màs efectivo y evitar el contagio masivo, teniendo en cuenta que a partir del lunes 11 de mayo en pieza la tercera etapa de la cuarentena en el país.

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Entre las medidas sugeridas está mantener el toque de queda, la no movilización entre municipios y el pico y cédula.

Señala el coronel, Javier Prada, que manteniendo uniformidad con las medidas en todo el departamento es más fácil hacer control en las calles por parte de sus hombres.