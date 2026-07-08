Piden el aplazamiento del reajuste de las tarifas en el servicio de agua por falta de socialización

Empoduitama argumenta que el aumento responde a la falta de ajustes en años anteriores y busca garantizar la estabilidad financiera

Bucaramanga

Luego de que el Acueducto Metropolitano de Bucaramanga anunciara un incremento progresivo en la tarifa del servicio de agua, veedores advirtieron que esta alza se dio sin socializarlo con la comunidad por lo que piden que se frene la decisión.

Ramiro Vásquez de la veeduría Ciudadanía Activa Santandereana aseguró a través de un derecho de petición que “como ustedes están vulnerando el principio de la PARTICIPACION CIUDADANA al no socializar con los ciudadanos las razones mediante las cuales decidieron incrementar hasta en un 25% el valor del metro cúbico de agua potable, es que les solicitamos una mesa donde participemos, con ustedes, los firmantes la presente y así poder conocer directamente esta decisión que atenta gravemente la canasta familiar de los ciudadanos”.

Por eso, insiste en la necesidad de que se tenga una mesa de socialización y se pueda explicar detalladamente las razones por las cuáles se tomó la decisión de generar incremento en las tarifas desde el mes de julio y que se verá reflejada en la factura desde el mes de septiembre.

“Mientras no se realice esta mesa de trabajo, les solicitamos aplazar la determinación del incremento anunciado a los periodistas de Bucaramanga”, agregó Vásquez.

Esa alza es producto de la aplicación de la resolución 1032 expedida por la Comisión de Regulación de Agua Potable y Alcantarillado, CRA.