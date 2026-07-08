Polémica en Girón por empedrado modificado tras obras de alcantarillado: exigen corregir la obra

Las obras de reposición de redes que adelanta el Acueducto Metropolitano de Bucaramanga en el casco antiguo de Girón continúan generando controversia. A los retrasos en la ejecución del proyecto ahora se suman las críticas por el estado del empedrado, que, según concejales, comerciantes y habitantes, no conserva la estética del centro histórico y afecta la actividad turística y comercial del municipio.

La concejal Inirida Sánchez explicó que, tras un recorrido realizado con ingenieros del Acueducto, se evidenció que la intervención del empedrado presenta inconsistencias. Según indicó, la empresa reconoció que el contrato solo contempla la reposición de los tramos donde fue necesario levantar la vía para cambiar las tuberías, por lo que no habrá renovación total del empedrado.

“Al iniciar a hacer el empedrado lo hicieron primero con los materiales que no se debía y, segundo, con una persona que al parecer no tenía idea de empedrados”, afirmó la concejal.

Sánchez recordó que la reposición de las redes era una intervención necesaria debido al deterioro de la infraestructura subterránea. Sin embargo, explicó que el consorcio El Llanito, contratado inicialmente para ejecutar las obras, abandonó el proyecto, obligando al Acueducto Metropolitano a asumir directamente la terminación de los trabajos.

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La intervención comprende cerca de cuatro cuadras del eje principal del casco antiguo, desde inmediaciones del cementerio hasta el parque principal, además de varias acometidas laterales, una de las zonas con mayor tránsito de turistas y actividad comercial.

De acuerdo con la concejal, el Acueducto aseguró que una vez concluyan las obras y se realice el lavado del empedrado, la diferencia visual disminuirá. Mientras tanto, el Concejo conformó una 'comisión accidental’ para hacer seguimiento permanente a la ejecución del proyecto.

A las críticas también se sumó el recién elegido representante a la Cámara por Santander, Jonathan Pineda, quien aseguró que la preocupación de los habitantes no radica en la necesidad de cambiar las redes, sino en la demora de la obra y en la forma como se está reconstruyendo el empedrado.

“Es una obra necesaria porque las tuberías estaban obsoletas, pero a nosotros nos interesa que quede bien terminada y respetando los lineamientos de patrimonio nacional”, afirmó.

Pineda, quien reside en el casco antiguo de Girón, aseguró que el proyecto comenzó en diciembre del año pasado y, ocho meses después, aún no ha sido entregado, situación que, según dijo, ha perjudicado al turismo, al comercio y a los residentes del sector histórico.

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El congresista señaló además que solicitó información al Acueducto Metropolitano sobre la ejecución del contrato mediante un derecho de petición, pero asegura que no ha recibido la documentación requerida. También indicó que pidió al Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes información sobre la autorización para intervenir el centro histórico y que, de acuerdo con la respuesta recibida hasta el momento, no habría evidencia de un permiso o seguimiento por parte de esa cartera.

“Hoy hay muchas quejas y mucha incertidumbre frente a qué va a pasar con esta obra y cómo va a ser la entrega”, manifestó.

Hizo un llamado a los organismos de control para que revisen la ejecución del proyecto y garanticen que la intervención cumpla con las condiciones técnicas y patrimoniales exigidas para un bien de interés cultural.

Desde el Concejo de Girón insistieron en que continuarán participando en las mesas de seguimiento hasta verificar que la obra sea entregada en óptimas condiciones y que la intervención preserve el valor histórico por el que es conocido el municipio.