El Peñón, Santander está nominado para hacer parte de la lista de mejores destinos rurales del mundo

Bucaramanga

El Ministerio de Comercio, Industria y Comercio confirmó que terminada la etapa de evaluación para los municipios que quisieran hacer parte de la iniciativa Best Tourism Villages 2026, liderada por ONU Turismo, se eligieron a los ocho que harán parte de esta nominación.

Entre los requisitos que se evaluaron para esta convocatoria estaban la representación de la diversidad, la riqueza y el compromiso de los territorios rurales, la ministra Diana Morales confirmó que fueron seleccionados los municipios de Consacá, Nariño, El Peñón, Santander, Jericó, Antioquia, Marulanda, Caldas, Norcasia, Caldas, Paicol, Huila, Sesquilé, Cundinamarca, Usiacurí, Atlántico.

“Este proceso reafirma el compromiso del Gobierno de las Oportunidades del Presidente Gustavo Petro con el turismo rural como herramienta de desarrollo, protección del patrimonio y construcción de paz desde los territorios”, agregó la ministra Morales.

En el proceso se tuvo en cuenta los criterios establecidos por ONU Turismo que tenían que ver con los recursos naturales y culturales, la promoción cultural, la sostenibilidad económica, la sostenibilidad social, la ambiental, la cadena de valor turística, gobernanza, la infraestructura, la salud y la seguridad.

En el caso de El Peñón en Santander, desde el ministerio destacaron las cavernas, la flor “que nació en su suelo como símbolo de paz y la sencillez profunda de su vida campesina, El Peñón ofrece una experiencia auténtica donde la naturaleza y la tranquilidad rural son los protagonistas”.