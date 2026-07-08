Inicia la reconexión del servicio de gas natural en Lebrija, Santander, tras superar contingencia

MinMinas cofinanciará 5 proyectos de gas natural para beneficio de 8 mil usuarios de estratos 1 y 2. Foto: Getty Images( Thot )

El servicio de gas natural comenzó a ser restablecido de manera gradual durante la mañana de este miércoles en el municipio de Lebrija en Santander, luego de los trabajos técnicos realizados para superar la contingencia que mantenía sin suministro a usuarios residenciales, comerciales e industriales.

Gasoriente S.A. E.S.P. informó que ejecutó labores de ingeniería para realizar conexiones temporales, con el propósito de evitar que las afectaciones por la suspensión del servicio continuaran, mientras Promioriente S.A. E.S.P. avanza en los trabajos para normalizar el transporte de gas natural.

El gerente de Vanti Oriente, Juan Felipe Rojas, confirmó el inicio de la rehabilitación del servicio y pidió a la comunidad atender las medidas de seguridad durante el proceso de reconexión.

“Luego de los trabajos técnicos realizados será restablecido el servicio en el municipio de Lebrija gradualmente durante la mañana de hoy. Por favor tengan muy en cuenta las recomendaciones entregadas a través de los diferentes perifoneos que hemos hecho con relación a temas de seguridad”, señaló el directivo.

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La empresa explicó que la rehabilitación del servicio debe hacerse de forma segura. Por ello, recomendó a los usuarios verificar que todas las válvulas de los gasodomésticos permanezcan cerradas antes de abrir la llave general del medidor, ventilar adecuadamente los espacios y reactivar un solo equipo a la vez, siguiendo el procedimiento indicado por la compañía.

Recordó la entidad que, en caso de presentarse inconvenientes durante el proceso de reconexión o cualquier emergencia relacionada con el servicio, los usuarios pueden comunicarse con la línea de atención de urgencias 164.

Gasoriente lamentó los inconvenientes ocasionados por la suspensión del servicio y aseguró que continuará trabajando junto con Promioriente para normalizar por completo el suministro de gas natural en todo el municipio.