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11 ago 2026 Actualizado 00:23

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ECONOMÍA

VIDEO: Estudian cómo abrir más sectores económicos en Santander

En Santander hay 85 municipios libre de coronavirus.

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Tras el anuncio del Gobierno Nacional de permitir paulatinamente la reactivación de otros nuevos sectores a partir del 11 de mayo, en Santander ya se empezaron a trazar planes para estudiar estas posibilidades.

El alcalde de Bucaramanga juan Carlos Cárdenas señaló que se busca cómo reactivar las ventas, pues desde la semana ya inició la producción en algunas sectores, pero no hay a quien ofrecerle los productos.

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"Bucaramanga una ciudad de 24 horas debe reactivar el comercio de la ciudad y pensar de manera distinta. Las medidas que tomaremos siempre serán para garantizar la vida de las personas", dijo Cárdenas.

Entre tanto, Fenalco Santander celebró la medida de reactivar más sectores y señaló que esto ayudará a mitigar un poco la crisis económica de empresarios en la región.

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"Este ejercicio va a permitir de manera positiva ir recuperando poco a poco la dinámica comercial de Santander y desde luego de Colombia", dijo el director de Fenalco en el departamento, Alejandro Almeyda

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Hoy habrá una reunión entre el gobernador de Santander, Mauricio Aguilar, y los alcaldes del Área Metropolitana, para determinar de qué forma se acata las nuevas disposiciones del Gobierno Nacional.

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