Polémica por hipopótamos: Gobierno asegura que México rechazó traslado de animales

Hipopótamos de Pablo Escobar entre la caza de control o eutanasia( Getty Images )

AMBIENTE

La ministra de Ambiente, Irene Vélez, aseguró que no es verdad que México haya ofrecido recibir hipopótamos provenientes de Colombia y confirmó a través de un documento que ese país rechazó formalmente la posibilidad de traslado.

“México no se ofreció a salvar hipopótamos”, afirmó la funcionaria, al explicar que desde 2024 existe una negativa oficial para la traslocación internacional de estos animales.

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Según la ministra, el proceso depende de normas internacionales como la Convención CITES, que exige no solo un permiso de salida por parte de Colombia, sino también una autorización expresa del país receptor.

“Únicamente con la autorización de la autoridad CITES del país de ingreso es posible hacer un movimiento internacional de hipopótamos”, precisó.

Requisitos y obstáculos

Vélez explicó que, en el caso mexicano, además de la negativa general, existen condiciones adicionales impuestas por el SENASICA, que exigiría que los animales hayan nacido en cautiverio.

Esto excluiría a los hipopótamos que habitan en Colombia, descendientes de los ejemplares introducidos ilegalmente por el narcotraficante Pablo Escobar.

Estrategia internacional

La ministra aseguró que el Gobierno del presidente Gustavo Petro continúa buscando alternativas internacionales, entre ellas:

Contactos con siete países y centros de acogida

Reuniones con cinco misiones diplomáticas en Colombia

Un plan conjunto con Sudáfrica, lugar de origen de la especie

Acercamientos recientes con la embajada de India

Respuesta a cuestionamientos

Las declaraciones de la ministra se dan luego de que Ernesto Zazueta, presidente de la Asociación de Zoológicos, Criaderos y Acuarios de México , asegurara en entrevista con Caracol Radio que sí existía disposición para trasladar los animales sin costo para Colombia.

“No hay voluntad por parte del Gobierno (…) de salvar la vida”, afirmó Zazueta, quien además indicó que se adelantaron trámites durante tres años sin avances.

El experto también explicó que el proceso requería que Colombia expidiera el certificado CITES de exportación, documento clave para permitir la salida de los animales.

Debate abierto

Frente a estas afirmaciones, Vélez defendió la gestión del Gobierno y aseguró que se han seguido criterios técnicos y científicos, incluso con la expedición de protocolos tanto para la traslocación como para la eutanasia de los hipopótamos.

La ministra advirtió que retrasar decisiones incrementa la población de esta especie invasora, lo que genera impactos “irreparables” en los ecosistemas y en otras especies, algunas en riesgo de extinción.